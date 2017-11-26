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«Краснодар» и «Локомотив» одержали крупные победы в молодёжном первенсте

Футбол

«Краснодар» разгромил «Урал» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:0 в пользу «быков».

Дублем в составе «Краснодара» отметился Никита Сергеев, по одному голу на счету Даниила Уткина и Руслана Рзаева. Ещё один мяч игрок «Урала» забил в собственные ворота.

В параллельном матче «Локомотив» на выезде со счётом 6:0 крупно победил «СКА-Хабаровск». За «железнодорожников» забивали Феодор Андрюхин, Александр Долгов, Артём Галаджан, Максим Чиканчи и Илья Рубцов.

Турнирную таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
0 : 5
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Сергеев – 14, 0:2 – Сергеев – 16, 0:3 – – 34 (автогол), 0:4 – Уткин – 63, 0:5 – Рзаев – 81
Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск-мол.
Хабаровск
0 : 6
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Андрюхин – 18, 0:2 – Долгов – 49, 0:3 – Галаджан – 62, 0:4 – Чиканчи – 69, 0:5 – Рубцов – 82, 0:6 – – 90
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