«Краснодар» и «Локомотив» одержали крупные победы в молодёжном первенсте

«Краснодар» разгромил «Урал» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:0 в пользу «быков».

Дублем в составе «Краснодара» отметился Никита Сергеев, по одному голу на счету Даниила Уткина и Руслана Рзаева. Ещё один мяч игрок «Урала» забил в собственные ворота.

В параллельном матче «Локомотив» на выезде со счётом 6:0 крупно победил «СКА-Хабаровск». За «железнодорожников» забивали Феодор Андрюхин, Александр Долгов, Артём Галаджан, Максим Чиканчи и Илья Рубцов.

Турнирную таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».