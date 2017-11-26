Кучаев: в Казани всегда тяжело, но ЦСКА важно закрепиться в первой тройке

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем с «Рубином» в рамках 18-го тура РФПЛ поделился ожиданиями от встречи. Эта игра состоится сегодня, 26 ноября, в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 14:00 мск.

«У команды было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча с „Бенфикой“. Игры в Казани всегда даются тяжело, но ЦСКА важно закрепиться в первой тройке, поэтому играть будем только на победу», — приводит слова Константина Кучаева официальная страница ЦСКА в соцсети «Твиттер».