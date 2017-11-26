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Михайлович: я выжал всё лучшее из той команды, которая была в «Милане»

Футбол

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович, ранее возглавлявший «Милан», ответил на вопрос о нынешних результатах россонери.

«Я не смотрю на других, но в „Милане“ я не сделал ничего плохого. Мы были шестыми в таблице, дошли до финала Кубка Италии, но, несмотря на это, я не смог закончить сезон.

Чтобы попасть в Лигу чемпионов, они купили девять классных игроков минувшим летом. Я не знаю, что бы случилось, если бы у меня были такие же возможности. В «Милане» я выжал всё лучшее из той команды, которая у меня была», — сказал тренер.

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