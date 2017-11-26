Тренер «Кальяри»: в штрафной площади Икарди — настоящее животное

Главный тренер «Кальяри» Диего Лопес прокомментировал поражение от «Интера» в матче 14-го тура итальянской серии А. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Дубль оформил Мауро Икарди.

«Честно говоря, в первые полчаса было то, что я и хотел видеть. Мы не давали „Интеру“ дышать и были очень агрессивными, чтобы ограничить их атаку. Нелегко играть столь смело против такого соперника, как «Интер», поэтому я доволен.



Мы играли хорошо, пока мяч не доходил до Икарди, потому что он получил полумомент и тут же забил. Я говорил ребятам, что в штрафной площади Икарди — настоящее животное, поэтому было важно обеспечить, чтобы его не кормили передачами», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.