Баста: у сборной России нет самого важного, очень переживаю по поводу ЧМ-2018

Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист и режиссёр Василий «Баста» Вакуленко высказал мнение о перспективах сборной России в преддверии домашнего ЧМ.

«У нас футболисты, я сейчас про сборную страны, зарабатывают, а играют просто г****. Сборная России… В чём секрет? Нет самого важного. Нет осознания самопожертвования себя, желания быть лучшим и умереть во имя страны, команды. За это мы советский спорт любили, потому что, образно говоря, всегда за воротами стоял товарищ Берия или Сталин. Было воздействие и понимание машины, которая болеет за тебя. Государство, которое надеется на твоё личное участие.

Очень переживаю по поводу выступления сборной России на домашнем ЧМ-2018. Вся надежда на сборную Бразилии, хоть какое-то шоу. Это ирония и боль. Это отдельный большой разговор. Меня радует, что в футболе сейчас очень много молодёжи. Ходят дети, строятся школы, возрождаются традиции. Стало понятно, что селекция и работа с молодёжью — это самая надёжная инвестиция, — сказал Баста в интервью пресс-службе ЦСКА.