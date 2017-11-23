Шнур: красивого футбола от России на ЧМ-2018 не жду, игра будет на очке

Лидер группировки «Ленинград» и поклонник «Зенита» Сергей Шнуров в беседе с экс-вратарём сборной России и «Зенита» Вячеславом Малафеевым поделился ожиданиями от выступления национальной команды на ЧМ-2018, а также рассказал, будет ли он болеть за Россию.

«Поболею, наверное. Посмотрим, как они будут играть. Да какие ожидания?! Никаких! На нашу сборную будет очень сильное давление, причём все станут давить: журналисты, болелы, политики. И это точно отразится на игре. Поэтому какого-то свободного и красивого футбола от них не жду. Игра будет на очке, то есть скованная и неинтересная. Мне вот очень нравится, как играет сборная Шотландии. Полные раздолбаи! Исландцы ещё красавцы, гопники настоящие.

За кого буду болеть? Ну вот за какую-то гопоту. Которым терять нечего. И у которых нет депутатов сверху, которые ноют. Мне и «Зенит» раньше был близок потому, что это была дворовая фигня какая-то: проиграли и проиграли. И поэтому играли», — заключил Шнур.