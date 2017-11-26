Джикия: через Глушакова решил вопрос с дорогой в Балашихе, у него связи хорошие

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о жизни в подмосковной Балашихе.

«У меня все родственники в Балашихе обосновались. Там всё родное. Посоветовал бы там места, есть неплохие. Однако это уже будет реклама. А мне за неё не платят. Поверьте, один день из жизни можно выделить на Балашиху каждому человеку. Но не больше.

Сейчас город облагораживают. Делают к чемпионату мира хорошую дорогу. Знаю это, потому что недавно там произошло небольшое ДТП с моим участием. Но ничего страшного. Не заделали колодец на проезжей части. Но через неделю уже дорога была ровной, после того как сделали замечание. Через Дениса Глушакова решил этот вопрос, у него связи хорошие.



Машина в порядке, но пришлось поменять несколько шин. Была вырезана часть дороги. А колодец остался. И я решил по нему проехать. На самом деле просто не видел его. Был занят в машине другими делами — переключал музыку. Зато теперь езжу спокойно на зимней резине. А то всё не хватало времени поменять. Думаю, это ДТП стало знаком", — сказал Джикия в интервью официальному сайту «Спартака».