«Зенит» отправился в Москву на матч со «Спартаком» без Лунёва

В составе «Зенита» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» отправились 22 футболиста, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

В составе отсутствует вратарь Андрей Лунёв, который продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в товарищеском матче Россия — Испания (3:3).

Список игроков «Зенита», вылетевших в Москву, выглядит так: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба и Александр Кокорин.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 27 ноября, начало — в 19:30 мск.