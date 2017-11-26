Игроки «Анжи» вышли на матч с «Ростовом» в футболках в поддержку Керимова

Футболисты «Анжи» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» вышли в футболках в поддержку бывшего владельца махачкалинского клуба Сулеймана Керимова. Как сообщает официальный «твиттер» «Анжи», на футболках было написано «Сулейман, мы с тобой»!

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября. Ему предъявлены обвинения в «отмывании денег, усугублённом уклонением от уплаты налогов».

Напомним, что Керимов являлся владельцем футбольного клуба «Анжи» с января 2011 по декабрь 2016 года.