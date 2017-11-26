В Испании заметили, что Гризманн регулярно портит командные фотографии

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн перед гостевой игрой 13-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (5:0) в очередной раз испортил предматчевую командную фотографию, сообщает Marca.

По информации издания, французский футболист проделывает подобное почти на регулярной основе. Причина такого поведения Гризманна во время традиционного предматчевого обряда неизвестна, однако отмечается, что во встречах, в которых нападающий портил командное фото, он, как правило, редко уходил с поля без забитых мячей.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл 16 матчей за «Атлетико» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив шесть голов и отметившись пятью результативными передачами.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Marca.