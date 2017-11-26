«Саутгемптон» разгромил «Эвертон», прервав серию из трёх матчей без побед

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал на своём поле «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Чарльз Остин, а ещё по голу забили Душан Тадич и Стивен Дэвис. За «Эвертон» отличился Гилфи Тор Сигурдссон. Таким образом, «Саутгемптон» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Англии.

«Саутгемптон» (16 очков) располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (12) — на 16-й строчке.