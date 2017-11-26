Прямая видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Севилья»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Севилья». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Вильярреал» располагается на 6-й строчке, отставая от идущей на 5-м месте «Севильи» на одно очко.



Трансляция матча «Вильярреал» — «Севилья» начнётся в 20:30 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».