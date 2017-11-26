Защитник молодёжной команды «Зенита» — о «Спартаке»: мы их ненавидим

Защитник молодёжной команды «Зенита» Кирилл Алоян заявил, что в петербургской команде испытывают ненависть к «Спартаку».

«Мы их ненавидим. Почему? Потому что это «Спартак», красно-белая команда», — сказал Алоян в программе «После футбола».

В сегодняшнем матче 18-го тура молодёжного первенства России «Спартак» и «Зенит» в Москве сыграли вничью — 2:2. По ходу встречи сине-бело-голубые вели с разницей в два мяча, но во втором тайме красно-белые смогли сравнять счёт.

Завтра, 27 ноября, на стадионе «Открытие Арена» состоится матч основных составов «Спартака» и «Зенита».