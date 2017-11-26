Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» сыграл вничью с аутсайдером Примеры

Футбол

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в домашнем матче 13-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», сумевшим прервать серию из восьми поражений в чемпионате.

На 21-й минуте Тана вывел гостей вперёд, а 10 минут спустя Виллиан Жозе счёт сравнял. На 62-й минуте хозяева повели благодаря точному удару Аднана Янузая, но через пять минут Хонатан Виера сделал счёт равным, установив окончательный результат.

В таблице Примеры «Реал Сосьедад» (19 очков) располагается на седьмой строчке, а «Лас-Пальмас» (7) занимает предпоследнее, 19-е место.

Напомним, что «Зенит» сыграет с «Реалом Сосьедад» на выезде 7 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Испания - Примера. 13-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 – Тана – 21, 1:1 – Жозе – 31, 2:1 – Янузай – 62, 2:2 – Виера – 67
Удаления: Арсальюс, 90+4 – нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент