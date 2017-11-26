«Валенсия» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча лидеров Примеры

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Барселона». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии.



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Валенсия» располагается на 2-й строчке, отставая от идущей на 1-м месте «Барселоны» на 4 очка.



Трансляция матча «Валенсия» — «Барселона» начнётся в 22:45 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».