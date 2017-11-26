Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Марсель» обыграл «Генгам», продлив серию без поражений в Лиге 1 до девяти игр

Футбол

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Генгам». Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 31-й минуте записал на свой счёт Флорьян Товен, который отличился после передачи от Димитри Пайета. Таким образом, «Марсель» продлил свою серию без поражений в Лиге 1 до девяти матчей.

«Марсель» (28 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Генгам» (15) находится на 15-й строчке.

Франция - Лига 1. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
1 : 0
Генгам
Генгам
1:0 – Товен – 31
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент