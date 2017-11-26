«Марсель» обыграл «Генгам», продлив серию без поражений в Лиге 1 до девяти игр

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Генгам». Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 31-й минуте записал на свой счёт Флорьян Товен, который отличился после передачи от Димитри Пайета. Таким образом, «Марсель» продлил свою серию без поражений в Лиге 1 до девяти матчей.

«Марсель» (28 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Генгам» (15) находится на 15-й строчке.