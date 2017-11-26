Гол экс-хавбека «Зенита» Жулиано принёс «Фенербахче» победу в матче Суперлиги

В матче 13-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал на своём поле «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Анталия Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте записал на свой счёт бывший полузащитник «Зенита» Жулиано. В составе гостей полный матч провёл российский защитник Роман Нойштедтер. За «Фенербахче» участие в игре также приняли известные по выступлениям в РФПЛ защитник Мартин Шкртел и полузащитник Матьё Вальбуэна, а защитник Луиш Нету остался в запасе. За «Антальяспор» сыграли Вильям Ванкёр, Майкон и Самуэль Это`О, также известные по выступлению в российском чемпионате.

«Фенербахче» (23 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, «Антальяспор» (13) находится на 14-й строчке.