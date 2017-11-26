Гвардиола: с лёгкостью выигрывать каждый матч не получится, это же АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Мы знали, что соперник агрессивен и силён, а потому очень рады такой победе. Мы говорили в перерыве о том, как нужно реагировать на пропущенный мяч, у нас было достаточно моментов. Мы говорили, что надо не сдаваться, продолжать играть.



С лёгкостью выигрывать каждый матч не получится, это же АПЛ. Парни проявили характер, поэтому мы и победили», — сказал тренер.