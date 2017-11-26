«Герта» выиграла у «Кёльна» благодаря дублю Ибишевича

«Герта» выиграла у «Кёльна» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 17-й минуте Ведад Ибишевич открыл счёт. В середине второго тайма босниец, реализовав пенальти, оформил дубль.

Защитник сборной России Константин Рауш отыграл за хозяев весь матч.

«Герта» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн», который набрал всего два балла, остался на последнем, 18-м месте.