«Валенсия» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи лидеров чемпионата Испании запланировано на 22:45 по московскому времени.

«Валенсия»: Нето, Монтойя, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Парехо, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Дзадза, Родриго

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Вермален, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо, Месси, Л. Суарес.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры «Валенсия» — «Барселона».