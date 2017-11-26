BBC ошибочно сообщила, что ЦСКА принял участие в акции в поддержку ЛГБТ

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация ошибочно сообщила, что ЦСКА принял участие в акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ.



ВВС опубликовал в своём «твиттере» фотографию с перформансом якобы в поддержку ЛГБТ на стадионе ЦСКА. На самом деле изображение является фейковым.

Английские команды объединились в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках акции, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. Разноцветными будут и капитанские повязки.

Фото доступно в "твиттере" ВВС.