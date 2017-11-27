Гвардиола: рано или поздно «Ман Сити» проиграет, это могло случиться сегодня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



«Рано или поздно мы проиграем, и это могло случиться сегодня. Легче побеждать, когда играешь только раз в неделю, но когда приходится проводить три матча в неделю, участвуя в четырёх турнирах, — невозможно выигрывать все поединки. Когда мы проиграем, важно как команда отреагирует на поражение.

Восемнадцать побед кряду – отличный результат, как и одиннадцать побед в матчах Премьер-лиги. Сейчас хорошее время для нас, мы выигрываем матчи и сегодня обыграли серьёзного противника. Приближается декабрь: с таким плотным расписанием, как у нас, у игроков остаётся мало времени на восстановление и отдых между матчами. Поединки АПЛ требуют большой выносливости: нам было непросто сломить оборону «Хаддерсфилда», — сказал тренер.