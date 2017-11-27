«Локомотив» приземлился в Хабаровске при 20-градусном морозе

Московский «Локомотив» прилетел в Хабаровск на гостевой матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с местным клубом СКА. Команда приземлился в аэропорту в пять утра по местному времени, когда на улице было минус 20 градусов мороза, сообщайте пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Хабаровск, привет! Объявление командира воздушного судна о температуре за бортом (-20°С) встретили овацией. В пять утра по местному времени – то есть прямо сейчас – отправляемся спать, чтобы не сбивать режим», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Ранее «Локомотив» направлял в адрес «СКА-Хабаровск» письмо с просьбой перенести матч в другой город, однако получил отказ. Встреча состоится 27 ноября.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Локомотива».