«Ювентус» разгромил «Кротоне» в Турине

«Ювентус» разгромил «Кротоне» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 52-й минуте Марио Манджукич открыл счет. На исходе часа игры отличился Маттиа Де Шильо. На 71-й минуте Мехди Бенатиа забил третий мяч в ворота гостей.

«Ювентус» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 4 балла. «Кротоне», который набрал 12 очков, находится на 15-й строчке.