Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» забила 6 голов «Витории Сетубал» в Примейре

Футбол

«Бенфика» одержала разгромную победу над «Виторией Сетубал» в матче 12-го тура португальской Примейры. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Дубль в этом матче оформил нападающий «Бенфики» Жонас (39-я и 66-я минуты), ещё по одному голу забили Луизао (7), Эдуардо Сальвио (48), Андре Алмейда (68) и Андрия Живкович (87). Отметим, что весь второй тайм гости провели в меньшинстве, поскольку на 45-й минуте их защитник Нуну Пинту был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

«Бенфика» набрала 29 очков и по-прежнему находится на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего «Порту» на 3 очка. «Витория Сетубал» (10 очков) занимает 16-ю строку.

Напомним, что лиссабонский клуб является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.

Португалия - Примейра. 12-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 23:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
6 : 0
Витория Сетубал
Сетубал
1:0 – Луизао – 7, 2:0 – Жонас – 39, 3:0 – Сальвио – 48, 4:0 – Жонас – 66, 5:0 – Алмейда – 68, 6:0 – Живкович – 87
Удаления: нет – Пинту, 45
«ЦСКА пропускал — пока не пришли мы». СМИ Португалии скорбят по «Бенфике»
В Португалии высмеивают «Бенфику», а соседи из Испании добавляют масла в огонь. Смотрим, что пишут в зарубежной прессе о наших клубах.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент