Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» забила 6 голов «Витории Сетубал» в Примейре

«Бенфика» одержала разгромную победу над «Виторией Сетубал» в матче 12-го тура португальской Примейры. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Дубль в этом матче оформил нападающий «Бенфики» Жонас (39-я и 66-я минуты), ещё по одному голу забили Луизао (7), Эдуардо Сальвио (48), Андре Алмейда (68) и Андрия Живкович (87). Отметим, что весь второй тайм гости провели в меньшинстве, поскольку на 45-й минуте их защитник Нуну Пинту был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

«Бенфика» набрала 29 очков и по-прежнему находится на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего «Порту» на 3 очка. «Витория Сетубал» (10 очков) занимает 16-ю строку.

Напомним, что лиссабонский клуб является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.