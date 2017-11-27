Хёнесс раскритиковал тренерский штаб Анчелотти в «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс подверг критике помощников бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти. Хёнесс отметил, что между ассистентами итальянского специалиста и другими сотрудниками клуба, работающими с командой, часто возникали конфликты.

«С помощниками Анчелотти у нас вообще ничего не получалось. Это вовсе не касается самого Карло, с ним всё было в порядке. Но у нас каждый день были ссоры между физиотерапевтами, врачами и помощниками Анчелотти», — приводит слова Хёнесса интернет-портал Goal.

Анчелотти был уволен в конце сентября, а сменил его на этом посту Юпп Хайнкес.