Президент «Баварии» не исключает, что Хайнкес останется и в следующем сезоне

Президент «Баварии» Ули Хёнесс полагает, что нынешний главный тренер Юпп Хайнкес может продолжить работать с командой и в следующем сезоне. Договор 72-летнего специалиста действует до конца текущего чемпионата. Ранее Хайнкес исключил возможное продление контракта.

«Я думаю, что это возможно, да. Поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов заставило клуб проснуться. В эту ночь мы установили курс, которого придерживаемся последние шесть недель. С тех пор «Бавария» провела 9 матчей и все выиграла. С Юппом Хайнкесом настроение в команде изменилось», — цитирует Хёнесса Goal.

После 12 туров «Бавария», набрав 29 очков, лидирует в Бундеслиге. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».