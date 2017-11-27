Хайнкес: слова Хёнесса обо мне? Он просто поддался эмоциям

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал недавние слова президента клуба Ули Хёнесса. Последний, в частности, не исключил, что Хайнкес будет возглавлять команду и в следующем сезоне.

«Слова Хёнесса обо мне? Мне всегда задают одни и те же вопросы. Но ведь мы ясно сказали, что я буду работать до конца сезона. До этого клубу будет легче найти тренера соответствующего уровня. Хёнесс просто поддался эмоциям. Очевидно, что до конца текущего сезона вопрос будет решён», — приводит слова Хайнкеса интернет-издание Sport1.

Хайнкес возглавил немецкий гранд по ходу текущего сезона, сменив отправленного в отставку Карло Анчелотти.