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Лукас Васкес: для беспокойства об игре «Реала» нет причин

Футбол

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес считает, что для беспокойств по поводу качества игры команды нет оснований. Васкес сказал об этом после домашнего матча 13-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (3:2).

«Думаю, что сейчас для нас важно концентрироваться на собственной игре, а не думать о других. Считаю, что для беспокойства об игре «Реала» нет причин. Было бы плохо, если бы мы не создавали голевых моментов. В футболе нет двух абсолютно одинаковых матчей, и в Лиге чемпионов мы не играем с большим желанием, чем в национальном первенстве», — приводит слова Васкеса Bernabeu Digital.

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