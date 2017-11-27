Гол Гризманна в ворота «Ромы» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Гол, забитый нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (2:0), признан лучшим голом недели в ЛЧ. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

За француза проголосовали 33% человек. Второе место занял полузащитник «Реала» Лука Модрич – 21%, а замкнул тройку призёров игрок «Наполи» Лоренцо Инсинье – 17%.

Далее следуют защитник «ПСЖ» Дани Алвес – 16%, а пятое место занял полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин – 13%.

Видео голов можно посмотреть на сайте УЕФА.