СМИ: Игуаин не поможет «Ювентусу» в матче с «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не сможет сыграть в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Аргентинский футболист остался в запасе в матче 14-го тура с «Кротоне» (3:0), а в следующей игре и вовсе в заявке не окажется. Гонсало Игуаин будет вынужден пропустить встречу со своей бывшей командой из-за операции на руке.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах Серии А, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.