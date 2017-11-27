Аллегри: «Ювентусу» нужно будет проявить высокий интеллект в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Наполи» в рамках 15-го тура Серии А. Встреча состоится 1 декабря в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». На данный момент туринцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии (34 очка), неаполитанцы расположились на первой строке (38).

«Надеюсь, что пятница станет замечательным спортивным днём. В этом сезоне мы далеки от совершенства, в то время как у них выдающиеся результаты. Сейчас не важно, находишься ли ты на одно очко позади или впереди. Главное — где ты будешь по окончании чемпионата.

Играть на «Сан-Паоло» всегда сложно. В течение трёх лет «Наполи» демонстрирует дома отличные результаты. Нам нужно будет проявить высокий интеллект. Судьбу встречи могут решить детали", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.