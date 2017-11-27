Манчини: результат несправедливый, со счёта 0:2 «Зенит» доминировал

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Считаю, результат несправедливый. Игра была тяжёлая. Мы проиграли — 1:3, но заслуживали как минимум ничьей, со счёта 0:2 „Зенит“ доминировал. Во всех матчах этого сезона не было такого, чтобы мы не доминировали большую часть времени. Этот матч — не исключение. Конечно, счёт должен был быть другим. Мы должны были забивать, и мы будем работать над этим.



Ранняя замена? Мы проигрывали — 0:2, необходимо было переходить в атаку, поэтому я заменил Краневиттера. Нам надо было забивать. Сухой остаток и главная эмоция после матча — мы доминировали, и результат не очень справедливый. Но это футбол. Будем работать над ошибками уже в следующем матче», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».