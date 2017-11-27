Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«О судействе никогда не говорю, они выполняют свою работу, как и мы, и игроки, на поле.

Поддержка фанатов должна быть именно такой. Рад за наших болельщиков, которые подбадривают до последней минуты. Мы занимаем неплохие позиции в таблице и будем бороться до конца.

Безусловно, мы сделали выводы после «Марибора». Это научило нас, что матч заканчивается только с финальным свистком. Именно поэтому надо бороться до самого конца", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

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