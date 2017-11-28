Фассоне: уровень «Милана» — не борьба за скудетто, но попадание в ЛЧ

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал увольнение Винченцо Монтеллы с поста главного тренера клуба. Его место занял Дженнаро Гаттузо.

«Такие решения никогда не приносят радости. Это был вынужденный шаг, хотя и болезненный. В футболе иногда наступают моменты, когда вам нужно принимать решения, а не ждать, пока что-то улучшится. По сути, для Монтеллы не было никакого решающего матча. Спортивный директор Мирабелли имеет свою точку зрения на происходящее. Мы ожидали искры от команды, но этого не произошло. Мирабелли постепенно понял, что в команде что-то не работает.

Монтелла сделал всё, что мог. Мы не добились успеха, зато знаем, что у нас не получилось. Уровень сегодняшнего «Милана» — не борьба за скудетто, но попадание в Лигу чемпионов", — приводит слова Фассоне Football Italia.