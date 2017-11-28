Хусаинов: Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал несколько эпизодов в прошедшем в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (3:1), который судил арбитр Виталий Мешков. В частности, не засчитанный из-за офсайда гол форварда «Спартака» Луиса Адриано и удаление полузащитника красно-белых Фернандо.

«Обычная игровая ситуация, там было положение «вне игры». Просто Мешков со свистком немножко опоздал. Бригада сработала верно, молодцы. В целом могу сказать, что от Виталия Мешкова я такой качественной работы не ожидал. Мешков производил не очень хорошее впечатление, я его считал случайным человеком в судейском корпусе. Но для него эту игру он провел великолепно. Правда возникает вопрос, что мешает ему проводить так все матчи.

Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод — прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось. Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть жёлтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах", — цитирует Хусаинова «Спорт уик-энд».