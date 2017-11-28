Бышовец: причины поражения «Зенита» надо искать не в судейской ошибке

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Я прогнозировал, что у «спартаковцев» есть несколько больше шансов. Связано это прежде всего с группой атаки. Мне казалось, что если ошибки, которые были сделаны на протяжении нескольких матчей в обороне, будут исправлены и удастся сбалансировать действия в атаке, то у «Спартака» будет хороший шанс на победу. «Зенит» в последних матчах, может за исключением матча с «Тосно», испытывал проблемы в сочетании игроков в средней линии и в атаке. Это не могло не сказаться. По ходу матча оба тренера пытались внести коррективы, но это в большей степени удалось Каррере. Он имеет достаточный опыт работы в России, знает менталитет игроков, знает соперников. Для Манчини прошло мало времени, чтобы адаптироваться к нашему футболу. Умение раскрыть потенциал новых игроков требует времени. Главное – найти взаимопонимание в игре. В этом смысле атака «Спартака» выглядит более сыгранной. Есть доверие друг к другу. Это позволяет забить такой мяч, который забил Луис Адриано.

«Спартак» вернул себе уверенность и то, что было ему присуще в прошлом году. Команда стала играть в оптимальном составе. Сегодняшняя победа укрепила сознание игроков, у них есть хорошие шансы на победу в сезоне. Грязная игра «Зенита»? Это издержки эмоций, так как страсти накалены. Особой грубости я не видел, чтобы где-то кто-то умышленно пытался нанести травму. Красная карточка Фернандо – очень спорный момент. Он не нанёс игроку травму. Он шёл в борьбу очень агрессивно, но это не значит, что был фол.

Манчини сказал, что Глушакову надо было показывать красную карточку? Думаю, причины надо искать в другом. Не в судейской ошибке, а в том, что команда не сыграла на своём уровне. Два нападающих, игроки сборной, Полоз и Кокорин не сумели забить. Проблема организации игры осталась нерешённой. Трудно испытывать чувство удовлетворения, когда команда проигрывает со счётом 3:1. У «Зенита» есть потенциал, осталось только раскрыть его. Уровень игроков достаточный для того, чтобы бороться за первые места»,- сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.