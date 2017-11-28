Вернблум и Марков претендуют на звание MVP 18-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 18-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Понтус Вернблум (ЦСКА) и Евгений Марков («Тосно»).



У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».



На звание MVP 18-го тура РФПЛ также претендуют: Александр Бухаров («Ростов»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Луис Адриано, Александр Селихов, Зе Луиш и Георгий Джикия (все — «Спартак»).

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