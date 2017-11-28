«Челси» может зимой приобрести Обамейянга у «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может покинуть команду во время зимнего трансферного окна и продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По информации Mirror, габонский футболист входит в сферу интересов «Челси».

Главный тренер лондонцев Антонио Конте хочет добавить разнообразия в линию атаки и Обамейянг один из тех футболистов, кто должен усилить команду. Ранее появилась информация, что «Боруссия» готова продать 28-летнего форварда за € 60 млн.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Пьер-Эмерик Обамейянг принял участие в 12 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативных паса.