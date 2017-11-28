Черчесов: после игры с Кореей отправил всех по домам, пусть они хоть пива выпьют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что после товарищеского матча с командой Южной Кореи (4:2) он предоставил своим футболистам отдых.

Об этом Черчесов поведал на совместном семинаре РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», который прошёл на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«После матча с Кореей я всех отправил по домам. Я видел, что они очень устали. Мне было всё равно, пусть они хоть пива выпьют. Зачем мне их везти на базу, если они так устали? Это впервые в истории сборной, когда после матча отпустили домой. На следующий день мы встретились на базе, все приехали вовремя и в нормальном состоянии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.