Черчесов: без надобности защитников не дёргаем, важна стабильность

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в гостях у «Чемпионата» и ответил на вопрос о защите российской национальной команды.

– Процесс построения защитной тройки (Васин, Джикия, Кудряшов) был сложным? Ведь по сути вы создали эту связку из ничего.

– Я бы не сказал, что из ничего. Мы их прекрасно знали по РФПЛ. Кстати, у нас не только они есть, а ещё Кутепов и Нойштедтер. Вызывали также Граната и Семёнова. Но для нас важна стабильность, особенно оборонительной линии, поэтому без надобности защитников не дёргаем.