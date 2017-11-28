Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин

Футбол

Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который состоится в России. Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

Если у вас не отображается изображение, его можно посмотреть в «твиттере» чемпионата мира—2018.

«Для меня честь присутствовать тут. Презентация плаката – знаковое событие. С тех пор как вышел первый плакат к мундиалю, он всегда олицетворял страну хозяйку и ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера вечером. Это будет символом того, что ЧМ-2018 получился замечательным», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Предыдущие плакаты чемпионатов мира выглядели следующим образом:

Если у вас не отображается изображение, его можно посмотреть в «твиттере» чемпионата мира—2018.

Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент