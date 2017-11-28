Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин

Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который состоится в России. Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

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«Для меня честь присутствовать тут. Презентация плаката – знаковое событие. С тех пор как вышел первый плакат к мундиалю, он всегда олицетворял страну хозяйку и ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера вечером. Это будет символом того, что ЧМ-2018 получился замечательным», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Предыдущие плакаты чемпионатов мира выглядели следующим образом:

Если у вас не отображается изображение, его можно посмотреть в «твиттере» чемпионата мира—2018.