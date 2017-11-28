Игрок «Понте-Прета» был удалён с поля за то, что сунул палец в зад сопернику

Защитник «Понте-Прета» Родриго был удалён с поля за то, что в матче 37-го тура бразильской Серии А сунул палец в зад сопернику. Произошло это на 20-й минуте противостояния с «Виторией».

Главный арбитр встречи Рикардо Маркес отреагировал на произошедшее после подсказки резервного рефери и удалил Родриго. К тому моменту «Понте-Прета» вела в счёте (2:0), но в меньшинстве упустила победу — 2:3.

В составе «Витории» дубль оформил Сантиаго Трельес, а ещё один гол на счету Андре Лимы.

Видео данного эпизода можно посмотреть на канале в YouTube.