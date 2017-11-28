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Игрок «Понте-Прета» был удалён с поля за то, что сунул палец в зад сопернику

Футбол

Защитник «Понте-Прета» Родриго был удалён с поля за то, что в матче 37-го тура бразильской Серии А сунул палец в зад сопернику. Произошло это на 20-й минуте противостояния с «Виторией».

Главный арбитр встречи Рикардо Маркес отреагировал на произошедшее после подсказки резервного рефери и удалил Родриго. К тому моменту «Понте-Прета» вела в счёте (2:0), но в меньшинстве упустила победу — 2:3.
В составе «Витории» дубль оформил Сантиаго Трельес, а ещё один гол на счету Андре Лимы.

Видео данного эпизода можно посмотреть на канале в YouTube.

Бразилия - Серия А. 37-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Понте-Прета
Кампинас
2 : 3
Витория
Салвадор
1:0 – Лукка – 7, 2:0 – Данило – 16 (пен), 2:1 – Лима – 58, 2:2 – Трельес – 59, 2:3 – Трельес – 82
Удаления: Родриго, 20 – нет
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