Россиянин, виновный в беспорядках на матче в Болгарии, арестован на 10 суток

Различные наказания получили фанаты, участвовавшие в массовой драке во время матча чемпионата Болгарии между «Локомотивом» и софийским ЦСКА в Пловдиве.



Суд арестовал 9 из 11 задержанных, среди которых и гражданин России Максим Серёгин, более известный как Максим Тук – болельщик московского «Спартака». Россиянина приговорили к 10 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в Болгарии в течение одного года, сообщает rus.bg. Двоих футбольных хулиганов приговорили к 20 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в течение двух лет. Ещё одного участника арестовали на 15 дней, а других шестерых – на 10 дней. Всех их лишили права посещать спортивные события в течение одного года. Двоих задержанных хулиганов, участвовавших в драке, оштрафовали на 250 и 500 левов.



Напомним, что в конце первого тайма встреча, прошедшая 26 ноября, была приостановлена из-за драки фанатов, которая произошла около поля. Фанаты «Локомотива» вышли на беговую дорожку стадиона и спровоцировали тем самым болельщиков ЦСКА, в результате чего случилась массовая драка. Болгарские СМИ сообщали, что среди зачинщиков конфликта были два фаната московского «Спартака», которые пришли на стадион поддержать «Локомотив» и активно участвовали в драке.