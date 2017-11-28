Мюллер, Рибери и Рафинья вернулись в общую группу «Баварии» после травм

«Бавария» сегодня начала подготовку к матчу 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером», который состоится в Мюнхене 2 декабря.



На тренировке во вторник главный тренер команды Юпп Хайнкес поприветствовал вернувшихся в строй нападающего Томаса Мюллера (разрыв мышцы), полузащитника Франка Рибери (разрыв внешней связки колена) и защитника Рафинью (ушиб). Все трое отработали с командой по полной программе.

Защитник Давид Алаба, у которого были проблемы со спиной, принял участие в разминке, а затем занимался по индивидуальной беговой программе.

Нападающий Роберт Левандовски работал в это время в тренировочном центре, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

