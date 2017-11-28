Вальверде: Дембеле будет сложно быть в строю к матчу с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде пессимистично настроен относительно шансов нападающего Усмана Дембеле принять участие в матче 17-го тура испанской Примеры с «Реалом».

20-летний француз выбыл из строя в середине сентября, когда получил разрыв сухожилий левого бедра. Несмотря на то что Дембеле уже начал работать с мячом, он вряд ли будет готов играть 23 декабря, когда на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится «класико».

«Для него будет сложно быть в строю к «класико». Мы не можем рисковать и должны быть уверены. Он в порядке, но мы должны быть осторожны», — заявил Вальверде.