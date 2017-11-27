Нападающий «Барселоны» Дембеле рассказал, когда вернётся на поле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернётся к тренировкам через две недели. Об этом рассказал сам футболист в интервью французским СМИ. Дембеле побывал на матче 14-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Нантом» (2:1), после чего рассказал о состоянии своего здоровья.

«Я буду работать с основной группой через две недели. Восстановление проходит хорошо. Ещё две недели, примерно так», — цитирует Дембеле Sport.es.

20-летний француз является воспитанником «Ренна» и перед началом матча с «Нантом» совершил символический удар с центра поля. Последний раз Усман Дембеле выходил на поле 16 сентября, в матче 4-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:1).