Баскаков: может, Мешков поступил мудро, не наказав Паредеса второй карточкой

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков прокомментировал спорные эпизоды в матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (3:1). Встречу обслуживала бригада арбитра Виталия Мешкова.

«Конечно, у „Спартака“ было зафиксировано больше фолов в матче с „Зенитом“. Он же играл агрессивнее. В этом компоненте спартаковцы как раз были посильнее. Арбитр отлично справился со своей работой, и я отправил ему поздравительное СМС.



На 24-й минуте было принято идеальное решение: жёлтую карточку получили и Самедов, и Паредес. Это неспортивное поведение. Если бы судья показал Паредесу вторую карточку на 45-й минуте за помеху розыгрыша мяча, праздник бы закончился. Вы понимаете, что было бы в перерыве в подтрибунном помещении. Игрок „Зенита“ просто стоял на месте, в него попал мяч. Может быть, и мудро поступил Мешков. Но штрафной всё-таки надо было дать пробить.



На 85-й минуте Фернандо агрессивно сыграл рукой. Если бы он попал ногой по Дриусси, была бы прямая красная, а так, вполне нормальная вторая жёлтая. Игрок наказан за безрассудные действия.



На 89-й минуте пострадал Комбаров. На мой взгляд, это стечение обстоятельств. Даже не могу сказать, как игрок „Спартака“ сломал ребро. Поддержу судью в данном эпизоде. Это фол зенитовца (Эмилиано Ригони. — Прим. „Чемпионата“), только и всего. Пожелаем Дмитрию скорейшего выздоровления», — сказал Баскаков в эфире программы «8-16».

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».