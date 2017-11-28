Конте: «Челси» необходимо уделить серьёзное внимание «Суонси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Суонси Сити» 29 ноября в 14-м туре АПЛ.

«Каждая игра в этой лиге очень тяжелая, и необходимо уделить серьёзное внимание «Суонси». В прошлом сезоне мы сыграли с ними вничью на выезде и победили дома — 3:1. Дома мы очень хорошо играли, но к концу первого тайма счёт был 1:1. Это будет нелегко, и нужно подходить к каждой игре с полной концентрацией, большим желанием и стремлением биться.

Пол Клемент является очень хорошим тренером, и в прошлом сезоне он проделал очень хорошую работу с «Суонси». Нелегко бороться за выживание в лиге. Я отношусь с большим уважением к Полу и его работе», — сказал итальянец.