Конте: в этом сезоне «Челси» выпало новое испытание

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением, чем нынешний сезон команды отличается от предыдущего.

«Мои ожидания всегда одни и те же — постараться показать наш максимум. Думаю, мы делаем это. Мы начали сезон с двумя фаворитами — двумя клубами из Манчестера. «Челси», как и в прошлом сезоне, не был фаворитом. Несмотря на это, мы хотим сражаться в каждом матче и хотим прогрессировать. Мы должны проявить терпение, работая с клубом в верном направлении.

Прошлый сезон был невероятным вызовом для меня, после того как команда финишировала на 10-м месте, затем мы нездорово стартовали в чемпионате. Я старался найти новые тактические решения, мне было очень сложно найти оптимальное решение, но у нас был фантастический сезон.

В этом сезоне нам выпало новое испытание. Мы потеряли много опытных игроков по сравнению с прошлым сезоном. В то же время мы приобрели молодых игроков, у которых есть хорошее будущее в «Челси», — цитирует тренера сайт клуба.